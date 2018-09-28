Малоснежная зима стала причиной первых за 13 лет вспышек бешенства в Томской области - эксперт

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Дикие лиси, больные бешенством, смогли проникнуть на территорию Томской области с соседних регионов благодаря малоснежной зиме, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на зампредседателя комитета организации ветеринарной деятельности областного департамента ветеринарии Ивана Егорова.

"Вспышки начались на границах с Красноярским краем и Новосибирской областью. Малоснежный покров минувшей зимой позволил мигрировать диким лисам с бешенством на территорию Томской области после 13 лет благополучия", - сказал Иван Егоров.

По его данным, всего в 2018 году выявлено восемь очагов бешенства, последний из них в селе Усть-Бакчар Чаинского района, где лиса напала на двух коров из местного хозяйства.

"Пришлось наложить карантин на все хозяйство и вакцинировать весь скот - 700 голов КРС. Решается вопрос о введении режима ЧС на территории Чаинского района. Также, скорее всего, охота в окрестностях села будет запрещена", - подчеркнул Иван Егоров.

Он также сообщил, что в 2019 году ветеринары впервые за 13 лет проведут плановую вакцинацию в районах, где выявляли очаги бешенства, уже сейчас охотники во всем регионе могут привить своих рабочих собак.

Иван Егоров высказал мнение, что стабилизировать ситуацию по бешенству возможно при введении поощрения охотников за добычу лис.

Как сообщалось, в марте был введен карантин по бешенству в Колпашевском и Каргасокском районах после выявления заболевания у охотничьих собак, которые контактировали с лисой. В апреле-мае карантин по бешенству ввели в селе Бундюр Чаинского района и в селе Плотниково Бакчарского района. После этого на территории региона зафиксировали еще несколько вспышек бешенства.

Последний подобный инцидент произошел в селе Усть-Бакчар Чаинского района, где две коровы скончались после контакта с лисой.

Заместитель главы департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий заявлял, что бешенство выявлялось только у тех лис, которые контактировали с домашними животными, отстреленные в рамках карантина хищники были здоровы.

До этого на территории Томской области последний единичный случай установления карантина по бешенству животных был зафиксирован летом 2013 года на территории поселка Заречный Томского района, когда в частное подворье пробралась лиса и оцарапала корову.

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