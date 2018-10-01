За два дня адресную помощь получили 92 семьи томичей, пострадавших от пожара на Вавилова, 10

1 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В выходные срочная помощь была оказана 136 взрослым и 62 детям. Кроме того, сегодня сотрудники ГУ МЧС по Томской области начали выдать справки о пожаре, чтобы горожане могли приступить к оформлению необходимых документов.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на главу Советского района Томска Оксану Рубцову, накануне такие справки были получены 98 собственниками жилья. Досрочная выдача справок была инициирована мэром Томска Иваном Кляйном.

Услугами профессионального психолога в выходные воспользовались 9 человек.

17 семей обратились в салон дареных вещей – они получили от неравнодушных томичей предметы первой необходимости и продукты - постельные принадлежности, демисезонную одежду, детское питание и др. Руководство АО «Сибирская Аграрная Группа» передали семьям погорельцев мясные продуктовые наборы. При этом, многодетным семьям была оказана дополнительная продовольственная помощь.

В это же время, с семьями погорельцев работали юристы. Они проконсультировали томичей по правовым вопросам, в том числе, 9 томичам разъяснили нюансы ипотечного кредитования. 26 семей обратились в районную администрацию с просьбой предоставить маневренное жилье.

Что касается возобновления подачи ресурсов, то в блоке «Г» были вновь включены электро – и теплоснабжение. В понедельник, 1 октября, в 11 часов члены Совета дома встретятся с представителями ГУП ЖКХ ТНЦ СО РАН и обсудят необходимость включения ресурсов в остальных блоках дома и другие первоочередные вопросы.

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