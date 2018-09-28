Водитель мотоцикла и его пассажир погибли при столкновении с иномаркой в томском поселке

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 29 сентября, в Тимирязево столкнулись мотоцикл Yamaha и Ford Mondeo. В результате ДТП двое пострадали, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 23.10 на ул.Октябрьской, 71а. В результате столкновения 26-летний водитель мотоцикла и его 29-летний пассажир скончались на месте ДТП. 26-летний водитель легкового автомобиля и 23-летняя женщина пассажир доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Очевидцев и свидетелей произошедшего просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, 8(3822)794-715.

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