Томичи собрали мусор и высадили саженцы на первом осеннем общегородском субботнике (ФОТО)

1 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В минувшую субботу, 29 сентября, в Томске прошел первый осенний общегородской субботник, сообщает пресс-служба мэрии.

На ул. Сибирской, 104/4 участники субботника высадили 70 саженцев калины и бересклета. В уборке территории сквера и детской площадки приняли участие активные жители двух домов и сотрудники управляющей компании «Академическая».

В Октябрьском районе Томска субботник прошел на 96 площадках. В уборке листвы, высадке деревьев и кустарников приняли участие учреждения социальной сферы, работники управляющих компаний, активные жители, сотрудники предприятий и общественных организаций. В общей сложности на призыв мэра Ивана Кляйна откликнулось порядка 2000 жителей района. В целом по Томску количество участников субботника превысило 6000 человек.

Так, на озере в микрорайоне Солнечном сегодня работали около 170 томичей. В уборке приняли участие представители ОНФ, совета ветеранов, сотрудники районной администрации, активные местные жители с детьми. Они проводили планировку территории, разбрасывали землю, высадили 40 саженцев рябины, скосили траву на площади 800 кв. м. и вывезли весь собранный мусор.

Также осенняя уборка прошла в микрорайоне Спичфабрика, во дворах на ул. Иртышской, 21, ул. Пушкина, 22 и на других удаленных территориях Октябрьского района.

Жители Каштака собрали мусор в Березовой роще. В уборке этой большой территории приняли участие жители Каштака, студенты, представители управляющей компании и ТОСа – всего более 120 томичей. Они собрали мусор, выкосили сухую траву, навели порядок на детской площадке в Березовой роще. По завершению субботника администрация района организовала для участников акции сладкий чай и пирожки.

В целом, как сообщил глава Ленинского района Вячеслав Черноус, листву и мусор сегодня убрали на 223 территориях, в том числе на 92 дворовых площадках. В общей сложности на них было задействовано более 1700 человек.



Субботники прошли во дворах на ул. К. Ильмера,15-17,19 на ул. Говорова, Интернационалистов,19-21, на пр. Ленина 226, 222, 218.

К общегородской акции присоединились и объекты потребительского рынка. Мусор собрали рядом с торговыми центрами и магазинами на кольце АРЗа, на ул. 79-ой Гвардейской Дивизии, Профсоюзной и многих других.

Фото: пресс-служба мэрии

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