Шесть жильцов вернулись в свои квартиры на Вавилова, 10 в Томске

1 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Управляющая компания, обслуживающая дом на Вавилова, 10 в Томске, продолжает с помощью насосов и тепловых пушек осушать подвал и щитовые распределительные. На сегодняшний день в 4-й блок жилого дома, который не пострадал от огня, уже подано электричество, отопление, горячая и холодная вода.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жители 6 квартир, которые здесь расположены, вернулись в свои дома.

«Сегодня в 11 часов состоится собрание с жителями, где мы будем решать организационные вопросы по оставшимся трем подъездам здания», — рассказал Александр Сенчуков, директор ФГУП «ХКХ ТНЦ СО РАН».

Накануне жители с помощью волонтеров выносили из пострадавших квартир мебель и крупную бытовую технику. Управление по делам молодежи Томска привлекло в помощь жителям порядка 60 волонтеров из числа актива общественных организаций, бойцов студенческих и оперативных отрядов вузов, работающей молодежи. Начиная с пятницы вечера, они обеспечивали оцепление, помогали людям выносить вещи. Волонтеры, которые приехали на собственных автомобилях, даже помогали погорельцам довозить их до места назначения.

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