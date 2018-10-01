Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 30 сентября, во Владивостоке прошел матч 14-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 между в рамках которого «Луч» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече на 8-й минуте матча открыл Алексей Шумских, головой отправивший мяч в ворота хозяев поля. Во втором тайме томичи увеличили отрыв. На 55-й минуте Ян Казаев послал мяч в сетку ворот «Луча». Хозяева поля начали отыгрываться на 81-й минуте, когда Александр Носов пробил в верхний дальний угол «Томи». Через семь минут счет удалось сравнять - после подачи с углового Деян Больевич головой отправил мяч в ворота гостей.

В результате встреча закончилась со счетом 2:2. Следующий матч томская команда проведет 6 октября на домашнем поле, где встретится с новосибирской «Сибирью».

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