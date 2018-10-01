Специалисты из Томска решают в Казахстане проблему с пылью

Специалисты томского Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) провели испытания реагента для пылеподавления на полях Казахстана. По предварительным данным, испытания прошли успешно, сообщает региональный инновационный портал.

Средство пылеподавления представляет собой концентрат, который разводят водой, и готовым раствором поливают пылящую землю или поля. Через несколько часов реагент склеивает частицы пыли, которые образуют прочную и эластичную пленку. Покрытие может продержаться на поверхности от нескольких месяцев до года, в зависимости от режима обработки.

«Реагент разработан нашим московским партнером, мы выступаем как инжиниринговая компания, обеспечивая испытания и дальнейшее внедрение, в частности, в Казахстане, так как там пыль на полях — острая и распространенная проблема. Испытания в Казахстане прошли на предприятиях Евразийской ресурсной группы», — рассказал директор ИХТЦ по развитию Илья Мазов.

С помощью реагента, добавил Илья Мазов, заказчики смогут решить проблему пыления металлургических и угольных шлаков. Помимо томского ИХТЦ, варианты предложили еще семь компаний, но представленных ИХТЦ реагент был отмечен как наиболее эффективный.

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