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В Томской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась, погибла женщина-водитель без прав

Томские новости, Происшествия, авария ДТП смерть сводка происшествий пострадали В Томской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась, погибла женщина-водитель без прав

В минувшую субботу, 29 сентября, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погибла 30-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.55 на 26-м километре подъезда к селу Александровское. Здесь водитель Kia Picanto не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Права управления транспортными средствами она не имела.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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