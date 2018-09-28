В Томской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась, погибла женщина-водитель без прав

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 29 сентября, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погибла 30-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.55 на 26-м километре подъезда к селу Александровское. Здесь водитель Kia Picanto не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Права управления транспортными средствами она не имела.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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