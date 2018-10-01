Спецслужбы «ликвидировали» две диверсионные группы в Северске (ФОТО)

1 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФСБ по Томской области

На прошедшей неделе на территории Томского района и Северска прошло антитеррористическое тактико-специальное учение, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

По замыслу учений, на территории Томского района и ЗАТО «Северск» были выявлены две диверсионно-террористические группы, вынашивающие намерения совершить теракт на объектах ядерной промышленности, транспорта и инфраструктуры.

В режиме реального времени, в условиях учебной обстановки, приближенной к действительности, силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие силы и средства Управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУ МЧС, ФСИН, СУ СК по Томской области, представители региональной Администрации.

«В процессе проведения поисковых мероприятий места дислокации условных террористов были обнаружены и блокированы. После того, как преступники отказались от переговоров и возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба принято решение о проведении специального мероприятия. В ходе совместных действий представителей силовых структур террористы были нейтрализованы. Потерь среди силовиков нет», — говорится в сообщении.

По оценке руководства Оперативного штаба, цели тактико-специального учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

Тэги/темы: