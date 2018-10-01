Исторический доходный дом купца Андреева горел в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Сommons.wikimedia.org

Возгорание произошло утром в понедельник в четырехэтажном кирпичном неэксплуатируемом здание на улице Обруб в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Возгорание произошло на четвертом этаже, его удалось ликвидировать за 13 минут. Площадь возгорания составила 6 кв.м., его причина устанавливается», — сказал представитель пресс-службы.

Пожар произошел в здании по улице Обруб, 4, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Андреева».

Дом был построен до 1895 года и принадлежал томскому купцу Кузьме Андрееву, а с 1915 года — его наследникам. С 1982 года здание входит в центральный историко-архитектурный заповедный район, а с 1984 года — в состав первой очереди музеефицированного комплекса «Старый Томск».

В 2012 году здание выставляли на аукцион за 55,5 млн рублей, однако покупатели не проявили к нему интереса.

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