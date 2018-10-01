Сотрудницу администрации Томского района поймали на взяточничестве

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела культуры управления по социальной политике администрации Томского района Томской области, подозреваемой в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, подозреваемая предложила руководителю одной из томских общественных организаций передать ей взятку в виде денег в значительном размере. За это чиновница должна была помочь при заключении и исполнении муниципального контракта между администрацией Томского района и данной организацией.

В июне соответствующий контракт был заключен, а 28 сентября чиновницу задержали с поличным в момент получения взятки. При предъявлении обвинения задержанная виновной себя в совершении инкриминируемых деяний не признала. Сейчас она находится под домашним арестом.

Устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению коррупционных преступлений в администрации Томского района. Расследование уголовного дела продолжается.

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