За студентами томских вузов закрепят наставников из крупнейших предприятий региона

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Департамент совместно с вузами в июне 2018 года запустил проект в сфере охраны труда – за студентами ТУСУР и ТПУ закрепят специалистов предприятий, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Наставники будут курировать работу студентов в течение учебного процесса – помогать определиться с темами дипломных работы, их написанием, консультировать студентов, отвечать на вопросы. В рамках проекта студенты также пройдут у работодателей производственную практику. Некоторые организации уже выбрали, чем будут заниматься практиканты – представители ООО «Томсгазпром» предложили работу вахтовым методом.

Магистранты направления «Техносферная безопасность» ТПУ на встрече с представителями крупнейших компаний области 28 сентября презентовали себя работодателям, рассказывали про свои проекты, дипломные работы, компетенции: студенты уже оценивали влияние производственной деятельности магистральных газопроводов, анализировали состояние производственного травматизма и разработку мероприятий по его снижению, изучали внедрение инструментов бережливого производства как способа повышения безопасности труда.

По итогам встречи, за студентами закрепились наставники из ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Томскнефтехим», ЗАО «Сибкабель», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ООО «Томскгазпром» и других организаций.

«Студенты смогут увидеть работу предприятий с лучшими в регионе системами охраны труда. Для старшекурсников непосредственное общение со специалистами и погружение в рабочую среду – важный этап, где они получат опыт, навыки, компетенции, поймут требования, предъявляемые сегодня к профессии. Для студентов такая практика на последних курсах часто в дальнейшем заканчивается трудоустройством», - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

Так, третьекурсника ТУСУРа после прохождения производственной практики в рамках проекта уже готовы взять на стажировку в ООО «Газпром трансгаз Томск», а студента ТПУ – в «Сибур».

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