В Томской области стартовала социальная акция «Забота»

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Акция «Забота» пройдет в Томске с 1 по 5 октября и приурочена ко Дню старшего поколения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В кабинетах медицинской профилактики областных медицинских учреждений для пациентов преклонного возраста организован осмотр врача-терапевта, а также ряд обследований — измерение внутриглазного и артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, электрокардиограмма. При необходимости пациентов будут направлять на прием к узким специалистам.

В ряде государственных и частных аптек, частных клиник и медцентров, участвующих в акции, с 1 по 5 октября предоставляются скидки на лекарства и медуслуги, например, офтальмологические и стоматологические.

В «СДС Диабетцентр» (ул. Ф. Лыткина, 3/1) можно бесплатно измерить общий уровень сахара в крови, проконсультироваться по использованию, проверке и настройке глюкометра и получить в подарок дневник самоконтроля и брошюру по питанию.

Адреса организаций, участвующих в акции, а также подробную информацию по предоставляемым скидкам можно узнать на сайте «Таблетка», либо уточнить по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.

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