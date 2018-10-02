Жильцы пострадавшего от пожара дома на Вавилова, 10 в Томске получили срочную матпомощь

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

За выходные срочную материальную помощь из средств областного бюджета получили 86 семей из дома по ул. Вавилова, 10, в Томске на общую сумму 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Семьи получили по тысяче рублей на взрослого, по две тысячи — на каждого ребенка», — сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Помимо срочных выплат, семьям будет оказана дополнительная материальная помощь. Размер выплаты будет определяться индивидуально, в соответствии с решением социально-бытовой комиссии, которая учтет доход семьи, количество детей, ущерб, причиненный пожаром.

Также погорельцы получают вещи, собранные для них благотворительными организациями, волонтерами и социальными службами.

По словам директора комплексного центра соцобслуживания Томской области (здесь находится круглосуточный пункт приема вещей) Нины Орешкиной, томичи приносят новые вещи, сезонную одежду, постельное белье и кухонные принадлежности.

«Двадцать семей обратились к нам за вещами, некоторые были несколько раз. Стараясь максимально учесть все потребности семьи, как только появляется необходимая одежда или обувь, мы созваниваемся с семьями и предлагаем забрать», — отметила Нина Орешкина.

Пункты сбора вещей продолжают работать. Вещи можно приносить в центры социальной поддержки Томска в рабочее время, круглосуточно — в комплексный центр социального обслуживания населения Томской области (ул. Мокрушина, 20/3). Вещи раздаются нуждающимся после обработки.

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