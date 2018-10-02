Инвестиции в Томскую область падают седьмой год подряд

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Инвестиции в Томскую область продолжают падение седьмой год подряд, следует из прогноза социально-экономического развития региона, подготовленного специалистами департамента экономики администрации Томской области и опубликованного на сайте облдумы.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», в 2018 году инвестиции снизятся на 4,3%, что немногим ниже ранее озвученного показателя в 4,2%. По уточненным данным, в 2017 году снижение составило 15,9%, в 2016 году — 4,9%, в 2015 году — 12,7%, в 2014 году — 4,2%, в 2013 году — 14,6%, в 2012 году — 3,2%. Таким образом, после резкого восстановительного роста в 2011 году (в 1,45 раза), за семь лет показатель снизится почти вдвое — до 52,9% от значения 2011 года.

В абсолютных цифрах показатель в 2018 году составит 95 млрд рублей.

«Факторами, влияющими на снижение инвестиций в регионе, являются низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов, сравнительно небольшой объем внутреннего регионального рынка, а также ограниченный объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные вложения», — отмечают специалисты департамента.

Что касается непосредственно 2018 года, то спад инвестиций обусловлен, в первую очередь, снижением инвестиционной активности в обрабатывающих производствах, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, а также в здравоохранении и предоставлении социальных услуг. При этом по итогам первого полугодия 2018 года наблюдается рост инвестиций в добыче полезных ископаемых, в оптовой и розничной торговле.

В 2019 году прогнозируется дальнейшее снижение инвестиций в регион — на 3%. Восстановление роста прогнозируется с 2020 года — на 0,8%. В 2021 году рост ожидается на уровне 1,8%.

Структура инвестиций при этом существенно не изменится. Прирост ожидается за счет создания лесопромышленного индустриального парка в г. Асино, создания лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий в Александровском и Каргасокском районах, а также в металлургическом производстве в связи со строительством «Росатомом» на площадке Сибирского химкомбината модулей фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива.

Еще одним фактором роста инвестиций станет реализация социальных проектов: строительство центра позитронно-эмиссионной томографии, реконструкция стационара Томской районной больницы, строительство хирургического корпуса онкодиспансера, строительство детских садов и школ.

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