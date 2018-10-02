В Михайловской роще Томска появится «Дерево знаний»

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В Михайловской роще Томска появится своеобразный бизиборд – развивающее пространство для ребенка. Здесь дети смогут измерить свой рост, поиграть в «Крестики-нолики», попробовать себя в математике, решив простые примеры на счетах, повторить буквы алфавита, позвонить в колокольчики и поиграть на ксилофоне, сообщает пресс-служба мэрии.

«Дерево знаний» будет установлено в Михайловской роще. Сегодня подрядчик городской администрации завершает монтаж игровых и спортивных элементов. В ближайшее время с завода-изготовителя из Санкт-Петербурга будут доставлены тренажеры, которые установят в спортивной зоне. Строительной бригаде предстоит обустроить теневой навес и безопасное покрытие из прорезиненной крошки. В настоящее время работа выполнена более чем на 90%.

Игровые и спортивные комплексы в Михайловской роще рассчитаны на детей, подростков и взрослых. Здесь появились игровые зоны для детей младше 7 лет, старше 7 лет, зона для занятий воркаутом, спортивная зона и зона для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для юных томичей с ОВЗ также установили игровые элементы на манеже. От проезжей части детская площадка отделена естественным «зеленым щитом» из деревьев.

Также для детей установлены качели на пружинах и качели-балансиры, карусели, песочный дворик с горкой. Желающие укрепить мышцы смогут заниматься в гимнастическом городке, на турниках и тренажерах, испытать свои силы в армрестлинге.

Новый облик общественное пространство получило в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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