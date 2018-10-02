Томская область ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в 2018-21гг из-за ухудшения структуры запасов

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Администрация Томской области не ожидает роста добычи нефти в ближайшие годы: даже самый оптимистичный («целевой») сценарий развития экономики предполагает планомерное снижение объемов добычи из-за ухудшения структуры остаточных запасов, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Как следует из прогноза социально-экономического развития региона добыча нефти (включая конденсат) в 2018 году составит 10 млн тонн. В 2019 году по «целевому» прогнозу добыча снизится до 9,93 млн тонн, по «базовому» — до 9,82 млн тонн, по «консервативному» — до 9,59 млн тонн.

На 2020 год добыча нефти прогнозируется в объеме от 9,42 млн тонн («консервативный») до 9,92 млн тонн («целевой»).

В 2021 году «консервативный» прогноз составляет 9,23 млн тонн, «базовый» — 9,6 млн тонн, «целевой» — 9,9 млн тонн.

«Отрицательная динамика в добыче нефти, включая газовый конденсат, наблюдается последние 5 лет. (. . .) Одной из основных проблем добывающего комплекса является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых запасов. В Томской области большинство добывающих предприятий ведут свою деятельность на месторождениях с большой степенью выработанности», — констатирует обладминистрация.

Спад добычи в первом полугодии 2018 года, согласно документу, обусловлен в первую очередь показателями ОАО «Томскнефть» ВНК» и НК «Русснефть», которые совокупно дают 64% общего объема добычи нефти в Томской области.

Для развития отрасли в 2017 году были утверждены льготы для нефтедобывающих компаний, зарегистрирован первый инвестпроект разработки трудноизвлекаемых источников углеводородного сырья (ТРИЗ). Однако отдача от этих мер ожидается не ранее чем через 5-6 лет.

«В среднесрочной перспективе добыча жидких углеводородов в базовом варианте прогнозируется на уровне 9,6-9,8 млн тонн, объемы добычи природного и попутного газа вырастут в пределах 6,1-6,2 млрд куб. м», — говорится в документе.

Как сообщалось, добыча нефти (без учета конденсата) в Томской области в 2017 году впервые опустилась ниже уровня 10 млн тонн, до 9,768 млн тонн (сокращение на 6,8% относительно 2016 года). Добыча газа выросла на 5%, до 5,504 млрд кубометров. На снижение добычи нефти повлияли падение пластового давления и рост обводненности продукции скважин.

Власти региона заявляли о намерении в среднесрочной перспективе удерживать добычу на уровне 10 млн тонн за счет освоения трудноизвлекаемых запасов и увеличения геологоразведочных работ.

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