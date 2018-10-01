Женщина пострадала в тройном ДТП на трассе в Томск-Колпашево

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 1 октября, на трассе Томск-Колпашево столкнулись попутные ВАЗ-21102, Toyota Mark II и Kia Rio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.55 на 8-м километре трассы. По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель ВАЗ-21102 не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Mark II, который, в свою очередь, столкнулся с движущимся впереди Kia Rio.

В результате происшествия 55-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлена в медицинское учреждение, 13-летней девочке – пассажиру отечественного автомобиля оказана разовая медицинская помощь. В момент дорожно-транспортного происшествия ребенок был пристегнут ремнями безопасности.

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