Ярмарка вакансий для инвалидов прошла в Северске

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

На минувшей неделе, 25 сентября, в Центре занятости населения ЗАТО Северск прошла ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

На ярмарке специалисты кадровых служб предложили соискателям более 80 рабочих мест. Работодателям требовались рабочие по комплексному обслуживанию зданий, уборщики служебных помещений, швеи, гримеры-пастижеры, программисты, воспитатели, педагоги дополнительного образования, товаровед, учителя, экономисты и другие.

Мероприятие посетили 25 инвалидов, из которых 11 планируют в ближайшее время посетить организации для повторного собеседования.

Посетители ярмарки получили информацию об услугах, оказываемых центром занятости, программах трудоустройства инвалидов, возможностях переобучения и повышения квалификации.



В этот же день в центре занятости для инвалидов прошел психологический тренинг «Перспектива». Во время тренинга участники подготовили профессиональные резюме, отработали тактики собеседования.

В 2018 году северским центром занятости трудоустроен 61 инвалид, в том числе 27 человек на квотируемые рабочие места. Трое инвалидов при поддержке службы занятости открыли свое дело: так, девушка занялась профессиональной фото- и видеосъемкой.

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