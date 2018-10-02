Следователи просят жителей Томской области помочь в поисках убийцы девочки (ФОТО)

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Жители Томской области могут помочь следователям в розыске убийцы 10-летней девочки в поселке Нарга, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В совершении данного особо тяжкого преступления обвиняется житель поселка Нарга Молчановского района Томской области Забанов Евгений Владимирович, 1984 г.р., который в настоящее время скрывается от следственных органов. Обвиняемый объявлен в розыск.

"Просим граждан, опознавших изображенного на фото мужчину и обладающих информацией о месте его нахождения, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней)", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 30 сентября в селе Нарга ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. После поступления в дежурную часть заявления о пропаже ребенка сотрудниками полиции были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. При прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти.

В розыске принимают участие более 130 сотрудников органов внутренних дел.

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