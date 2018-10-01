Памятную доску погибшему в Сирии военнослужащему Алексею Горе установят на фасаде его школы в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2018 // Фото: Duma70.ru

Депутаты думы Томска на очередном собрании во вторник одобрили установку мемориальной доски Алексею Горе, который погиб 1 сентября 2017 года при исполнении воинского долга в Сирии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу гордумы.

«Мемориальную доску установят на фасаде здания школы N23, которую закончил Алексей», — говорится в пресс-релизе.

Алексей Гора погиб в сирийской провинции Дер-Эр-Зор при освобождении города от террористов ИГИЛ (запрещена в России). Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга А.Гора награжден Орденом Мужества посмертно. Похоронен военнослужащий на кладбище в Воронино под Томском на аллее Славы.

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