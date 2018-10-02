ТГУ впервые вошел в первую сотню вузов мира по данным рейтинга RUR

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет стал одним из трех российских вузов, которые вошли в ТОП-100 глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, сообщает пресс-служба ТГУ.

Наряду с ТГУ в первой сотне находятся Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский физико-технический институт (МФТИ). Ранее ни один российский вуз не входил в первую сотню по естественным наукам. В рейтинге-2018 среди мировых университетов ТГУ занимает 84 позицию.

Сегодня рейтинговое Агентство RUR совместно с Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА «Россия Сегодня» выпустил пятую версию международного рейтинга университетов по естественным наукам. Как отмечают составители рейтинга, 2018 год стал настоящим прорывом для российской высшей школы: сразу три отечественных университета, в том числе ТГУ, вошли в первую сотню лучших вузов мира, войдя в престижную Алмазную лигу.

"Впервые ТГУ вошел в ТОП-100 мирового рейтинга вузов, и это, безусловно, говорит о том, что университет приближается к выполнению целей, поставленных Проектом 5-100. Рейтинг RUR – один из 10 международных рейтингов, в которых университет участвует и на которые ориентируется в получении информации о статусе университета в международном сообществе, Показатели этого рейтинга, на наш взгляд, объективно отражают позицию ТГУ", – говорит ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

По показателю «качество преподавания» ТГУ занимает второе место в России, по качеству научных исследований – второе. По уровню интернационализации – третье, и по четвертое место – по показателю «уровень финансовой устойчивости». Составители отмечают, что результаты рейтинга в полном масштабе показывают комплексный эффект программы 5-100, нацеленной на продвижение не менее 5 российских университетов в топ-100 мировых вузов. Университеты-лидеры продемонстрировали рост практически по всем показателям: увеличилось количество публикаций в научных периодических изданиях, цитирований, число иностранных преподавателей и студентов, количество присвоенных степеней кандидата и доктора наук и т.д.

"ТГУ продемонстрировал интенсивный рост, улучшив свой прошлогодний результат сразу на 50 пунктов. В июне вуз занял третье в России и 177-е место в мире в международном рейтинге Round University Ranking по техническим наукам. Эти результаты доказывают, что ТГУ – классический университет, который конкурентоспособен по всем направлениям", – комментирует Ирина Жолобова, директор информационно-аналитического центра ТГУ.

При составлении рейтинга были проанализированы 800 ведущих вузов из 84 стран мира. По итогам исследования были отобраны 625 университетов из 71 страны мира, которые и вошли в предметный рейтинг по естественным наукам. Рейтинг RUR отличает инклюзивность: любой университет, у которого есть студенты и преподаватели в области естественных наук, который подал достаточное количество данных, включается в анализ. В этом году сразу 41 отечественный университет принял участие в рейтинге RUR Natural Sciences. Для сравнения, в 2017 году – только 31.

В первой десятке рейтинга – только вузы США: Принстонский университет, Стэнфордский университет, Калифорнийский технологический институт, Пенсильванский университет, Массачусетский технологический институт, Университет Джонса Хопкинса, Корнеллский университет, Университет Райса, Йельский университет, Северо-западный университет.

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