В Томской области задержали предполагаемого убийцу 10-летней девочки (ВИДЕО)

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Сегодня, 2 октября, следователи задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 10-летней девочки в поселке Нарга Томской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«В результате использования опытными следователями-криминалистами регионального СК России современной криминалистической техники в течение суток было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, которое было захоронено в лесном массиве в поселке Нарга. Следователи-криминалисты применили при проведении поисковых мероприятий тепловизор, источник экспертного света и квадрокоптер. Кроме того, с помощью современной кримтехники удалось оперативно задержать 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

Сейчас задержанный доставлен в следственный отдел регионального СК России, где с ним проводятся оперативно-следственные действия. Выясняются обстоятельства, а также мотив совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет устанавливаться возможная причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

Следователи СК России обращаются ко всем гражданам, обладающим какой-либо информацией о совершенном преступлении, а также, возможно, иной информацией, относящейся к произошедшему, с просьбой сообщить о ней по телефонам 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы СУ СК России по Томской области, круглосуточно, без выходных дней), либо 02.

Напомним, днем 30 сентября в селе Нарга ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. После поступления в дежурную часть заявления о пропаже ребенка сотрудниками полиции были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. При прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти.

Видео: пресс-служба СУ СКР

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