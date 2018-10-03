Генеральным директором «Томскнефтехима» назначен экс-гендиректор «ПОЛИЭФа»

3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба томской площадки СИБУРа - ООО «Томскнефтехим»

Генеральным директором «Томскнефтехима» (томское предприятие СИБУРа) назначен Андрей Кугаевский, ранее занимавший должность генерального директора «ПОЛИЭФа» (благовещенское предприятие компании).

Как сообщает пресс-служба томской площадки СИБУРа - ООО «Томскнефтехим», Максим Рогов, руководивший «Томскнефтехимом» с октября 2015 года, в апреле 2018 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора — главного инженера комплекса «ЗапСибНефтехим», строящегося в Тобольске. Обладая глубокой экспертизой и значительным опытом в нефтехимической отрасли, Максим Рогов совместно с командой проекта отвечает за его реализацию и дальнейшую работу комплекса. Обязанности генерального директора томского предприятия временно исполнял главный инженер предприятия Владимир Максимов.

Андрей Кугаевский окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Химическая технология органических веществ» (1993 г.). В 1993–2013 годах работал на тобольском предприятии СИБУРа (сегодня — «СИБУР Тобольск»), пройдя путь от инженера-технолога пусконаладочной службы до директора по производству предприятия. С 2013 по 2016 г. — директор по производству ООО «Томскнефтехим». С 2016 по сентябрь 2018 г. — генеральный директор благовещенской площадки СИБУРа — АО «ПОЛИЭФ».

Под руководством Андрея Кугаевского на благовещенском предприятии СИБУРа был проработан и подготовлен к реализации инвестиционный проект по реконструкции действующего производства терефталевой кислоты, являющейся сырьем для экологичной пищевой упаковки.

Изменения в руководстве «Томскнефтехима» являются частью программы ротации управленческих кадров СИБУРа. Большой опыт работы Андрея Кугаевского на крупных производствах компании позволит продолжить повышение эффективности, промышленной и экологической безопасности томского предприятия.

Тэги/темы: