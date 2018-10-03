Незаконно уволенного капитана-механика теплохода «Сигнал» в Томской области восстановили на работе после вмешательства прокуратуры

3 октября 2018 / Томский Обзор

Первомайский районный суд Томской области восстановил на работе капитана-механика теплохода «Сигнал», безосновательно уволенного работодателем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

С иском в суд обратился Томский транспортный прокурор по итогам проверки, в ходе которой было установлено, что в июле текущего года филиал Администрации Обского бассейна внутренних водных путей уволил капитана по ст.81 Трудового кодекса РФ — за нарушение условий охраны труда, повлекшее несчастный случай либо создавшее угрозу такового.

«Вместе с тем, факт грубого нарушения заявителем требований охраны труда своего подтверждения не нашел: каких-либо несчастных случаев в связи с выполнением капитаном-механиком своей трудовой функции в ходе проверки не установлено, соответствующая комиссия по охране труда работодателем не создавалась», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения иска сторонами заключено мировое соглашение, на основании которого заявитель восстановлен в должности и ему выплачена компенсация по заработной плате в размере 96 тыс. 486 рублей.

Кроме того, по постановлению Томского транспортного прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

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