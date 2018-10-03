В Колпашеве более десятка домов остались без тепла из-за аварии

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Порыв теплотрассы произошел в городе Колпашево во вторник вечером, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Колпашевского района.

«По улице Речников, 5 обнаружен порыв теплотрассы, без теплоснабжения остались дома по улице Речников, 1-10, улице Нефтеразведчиков, 3, улице Портовая, 14», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы начнутся в среду утром.

В ночь на среду столбик термометра в Колпашеве опускался до +4 градусов, в настоящее время там сохраняется прохладная погода.

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