Девушка-пешеход погибла после того, как попала под колеса автомобиля в Томске

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 2 октября, в Томске под колеса Lada Granta попала 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.47 в районе дома по ул.Красноармейская, 1. По предварительным данным, девушка переходила дорогу на регулируемом перекрестке ул.Алтайская и ул.Сибирская на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбил 22-летний водитель.

От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи. Световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали.

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