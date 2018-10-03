Задержанный по подозрению в убийстве 10-летней девочки в томском селе признал вину

3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в поселке Нарга Томской области полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

34-летнего мужчину задержали накануне, 2 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.105 ч.2 п. «в» УК РФ (убийство малолетней), ст.131 ч.4 п.«б» УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ст.132 ч.4 п. «б» УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемый полностью признал себя виновным и дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днем 30 сентября в селе Нарга ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. После поступления в дежурную часть заявления о пропаже ребенка сотрудниками полиции были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. При прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого–психиатрическая экспертиза обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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