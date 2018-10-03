В Томске продолжается озеленение улиц

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня подрядчик высаживает саженцы рябины, яблони и боярышника по Московскому тракту на участке от Коммунального моста до студенческого общежития, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Всего планируют высадить порядка 110 саженцев деревьев и кустарников. Озеленение этого пространства стало очередным этапом комплексного благоустройства Московского тракта — ранее строительные бригады здесь отремонтировали дорожное покрытие. Кроме нового дорожного полотна, строители завершили прокладку ливневой канализации, а также проложили технические тротуары и установили бордюры.

5-6 октября в Томске пройдет очередной осенний субботник, в рамках которого администрация города организует масштабную работу по озеленению общественных пространств — более трех тысяч саженцев рябинника, ели, сосны и кедра дополнят зеленую зону Михайловской рощи.

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