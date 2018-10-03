Томичей приглашают посмотреть на «Верхний мир»

3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 6 октября, в Томске откроется выставка петербургского фотографа, дигитального художника Александра Борисова «Верхний мир», сообщают организаторы.

Художник уже долгое время исследует феномен «цифрового и визуального шума». Выставка «Верхний мир» - результат длительной проработки классических ландшафтов Петербургской архитектуры и развития идей Новой Академии изящных искусств.

«Техника высокой печати и внушительный формат изображений выявляют пластический элемент этого высокого графического стиля. Скульптурные элементы, представленные в ландшафте современного города, задают своеобразную топологию «верхнего мира», мира духов, бестелесных живых существ, живущих рядом с нами своей совершенной жизнью. Они посылают нам свою весть с вершин, по пути эта весть окутывается облаком знаков и шумов, неповторимой аурой Петербурга, она захватывает нас и возносит к шедеврам искусства Северной Пальмиры», — сообщают организаторы.

В своих произведениях автор использует методы цифровой достройки изображений. Образы, представленные на выставке, подверглись шумовым искажениям и впоследствии были попиксельно прорисованы вручную, что создает чистый и узнаваемый стилистический эффект.

Выставка откроется в 17.00 в в Splendor Gallery (ТРЦ Изумрудный город, 3 этаж, напротив Goodwin Cinema).

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