Фасады на центральном проспекте Томска будут обновлены для соответствия виду реконструированной улицы

3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Власти Томской области и Томска совместно работают над изменением внешнего вида фасадов проспекта Ленина, чтобы они соответствовали внешнему виду обновленной улицы в рамках проекта «Томские набережные», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Евгения Паршуто.

«Проведена работа по паспортизации всех фасадов. Здесь много федеральных памятников, планируем поэтапно работать с собственниками (зданий — прим.ред.), чтобы они привели в порядок фасады. Тот же вопрос касается рекламы в витринах магазинов, главный дизайнер города разработал новые правила. Мы основывались, конечно, на столичном опыте», — сообщил Евгений Паршуто губернатору Томской области Сергею Жвачкину в ходе осмотра обновленного проспекта Ленина в среду.

В свою очередь, Сергей Жвачкин попросил мэра Томска Ивана Кляйна обратить внимание на сопутствующие обновлению улицы работы, в том числе на фасады.

«Там, где мы делаем красивую и современную пешеходную часть, конечно, фасады необходимо ремонтировать. Поэтому доложите мне по планам работ на следующий год по фасадам. Будем рассматривать, где-то помогать. На некоторые витрины стыдно смотреть, а они должны украшать город», — сказал губернатор.

Иван Кляйн ответил, что «такая задача стоит».

В свою очередь, руководитель томского подразделения «СПб-Гранит» (подрядчик проекта «Томские набережные») Артем Котов сообщил в ходе осмотра проспекта, что запланированные на 2018 год работы по реконструкции центральной улицы Томска практически завершены, ввод запланирован на середину октября. Тогда же предполагается открыть для пешеходного движения часть набережной реки Ушайки.

Как сообщалось, проект «Томские набережные» предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус. Также в рамках проекта проведена реконструкция подпорной стенки Почтамтского взвоза на проспекте Ленина. I и II очереди проекта будут введены летом 2019 года, III и IV очереди пока проектируются. Общая стоимость проекта составляет 83 млрд рублей, реализация — до 2030 года.

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