Декана факультета журналистики ТГУ избрали главой Общества новостного дизайна
Декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников назначен новым директором российского отделения Общества новостного дизайна (Society For News Design Russia, SNDR). Это поможет готовить студентов журфака в соответствии с мировыми стандартами профессии, сообщает пресс-служба вуза.
«Главная задача общества — помогать людям, которые работают с новостями и историями, быть одновременно и журналистами, и дизайнерами, независимо от типа или географии издания, где они работают», — говорит Илья Мясников.
Российское отделение SND создал выпускник отделения журналистики ТГУ Дмитрий Сурнин. Он первым в Томске начал развивать идеи новостного дизайна в середине 90-х годов. Газета «Томская неделя», которую он делал в то время, была признана экспертами SND одной из лучших в мире. Это стало началом мощной томской школы моделирования и проектирования прессы, которая сначала сосредоточилась на бумажных изданиях, а позже — на планшетных и онлайн-изданиях, веб-ресурсах.
«Томск стал городом, на который дизайнеры страны и мира смотрят с большим интересом. За последние годы у нас несколько изданий получили признание SND: это студенческие проекты „Внутренняя Эстония“ и „Городские птицы“, а также „Городская газета“, которую создали студенты и преподаватели ФЖ ТГУ», — рассказывает Илья Юрьевич.
В планах нового директора SNDR — подключить к профессиональному общению студентов, побуждать их участвовать в мероприятиях общества, перенимать лучшие практики и общаться с экспертами. Илья Мясников убежден, что ставка на молодое поколение поможет российскому сообществу новостных дизайнеров объединиться, суммировать и передавать уже имеющийся опыт.
Миссия Общества новостного дизайна (Society For News Design) — способствовать общению и развитию специалистов по визуальной журналистике со всего мира. С этой целью Общество содействует обмену опытом и развитию мастерства и новых знаний, поддерживает высокие этические стандарты профессии, поощряет критические выступления и обсуждения в отрасли, просвещает и объединяет журналистов.