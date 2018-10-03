Декана факультета журналистики ТГУ избрали главой Общества новостного дизайна

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: Tsu.ru

Декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников назначен новым директором российского отделения Общества новостного дизайна (Society For News Design Russia, SNDR). Это поможет готовить студентов журфака в соответствии с мировыми стандартами профессии, сообщает пресс-служба вуза.

«Главная задача общества — помогать людям, которые работают с новостями и историями, быть одновременно и журналистами, и дизайнерами, независимо от типа или географии издания, где они работают», — говорит Илья Мясников.

Российское отделение SND создал выпускник отделения журналистики ТГУ Дмитрий Сурнин. Он первым в Томске начал развивать идеи новостного дизайна в середине 90-х годов. Газета «Томская неделя», которую он делал в то время, была признана экспертами SND одной из лучших в мире. Это стало началом мощной томской школы моделирования и проектирования прессы, которая сначала сосредоточилась на бумажных изданиях, а позже — на планшетных и онлайн-изданиях, веб-ресурсах.

«Томск стал городом, на который дизайнеры страны и мира смотрят с большим интересом. За последние годы у нас несколько изданий получили признание SND: это студенческие проекты „Внутренняя Эстония“ и „Городские птицы“, а также „Городская газета“, которую создали студенты и преподаватели ФЖ ТГУ», — рассказывает Илья Юрьевич.

В планах нового директора SNDR — подключить к профессиональному общению студентов, побуждать их участвовать в мероприятиях общества, перенимать лучшие практики и общаться с экспертами. Илья Мясников убежден, что ставка на молодое поколение поможет российскому сообществу новостных дизайнеров объединиться, суммировать и передавать уже имеющийся опыт.

Миссия Общества новостного дизайна (Society For News Design) — способствовать общению и развитию специалистов по визуальной журналистике со всего мира. С этой целью Общество содействует обмену опытом и развитию мастерства и новых знаний, поддерживает высокие этические стандарты профессии, поощряет критические выступления и обсуждения в отрасли, просвещает и объединяет журналистов.

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