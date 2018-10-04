На втором общегородском субботнике томичи наведут порядок в Михайловской роще

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В пятницу и субботу, 5-6 октября, в Томске пройдет второй осенний общегородской субботник. Самой массовой его площадкой станет Михайловская роща, сообщает пресс-служба мэрии.

Два дня здесь будут убирать мусор и высаживать деревья и декоративные кустарники сотрудники подразделений городской администрации, активисты общественных объединений и неравнодушные томичи, которые откликнутся на призыв мэра Ивана Кляйна принять участие в создании нового облика Михайловской рощи. В этот день сюда придут почти 800 томичей.

Зеленые насаждения рощи дополнят несколько тысяч саженцев рябинника, сосны, ели и кедра. Это будут взрослые саженцы высотой до 1 метра. Активное участие в посадке сеянцев сосны примут и восьмиклассники гимназии № 24.

На осенний субботник в 5-6 октября выйдут коллективы учреждений здравоохранения, образования и культуры. В Октябрьском районе, например, они будут наводить порядок по ул. И. Черных, С. Лазо, Б. Куна, Бакунина, Суворова, Энтузиастов, Иркутский тракт, в пос. Светлый и др. Работники театра им. Р. Виндермана «Скоморох» проведут субботник на пл. Соляной, студенты ТГАСУ, колледжей и техникумов - около учебных корпусов и в студгородке вблизи общежитий.

Пожарные части района традиционно будут работать в пос. Светлый, по ул. С. Лазо и Яковлева, филиала ОАО «РЖД» - в Парке Победы на площади у вокзала Томск – II. Участие в субботнике также примут бригады строительных компаний – ОАО «ТДСК», ООО «ИИФ «Эспера», ООО «ИмпериалСтройИнвест», ООО «ТомИнвестСтрой», они наведут порядок в мкр. Высотном, Молодежном, в пер. Панфиловском и др.

О своем участие в осенней акции чистоты уже объявил коллектив «Радио Сибирь» – журналисты планируют работать на аллее по ул. И. Черных. Вместе с управляющими компаниями и ТСЖ во дворах многоквартирных домов томичи будут собирать скопившийся мусор, сгребать опавшую листву, красить ограждения, косить траву, обрезать поросль и т.д.

Всего участниками осенней уборки в Октябрьском районе станут почти 3 тыс. томичей. По требованию главы города Ивана Кляйна субботники будут преимущественно проходить в отдаленных микрорайонах и на окраинах города.

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