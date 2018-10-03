«Копейка» въехала в столб в Томске, водитель погиб

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 4 октября, в Томске ВАЗ-2101 врезался в столб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.50 в районе дома по адресу Иркутский тракт, 61, строение 1. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля потерял управление. В результате чего ВАЗ врезался в столб. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцев и свидетелей данного ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

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