Ситуацию с пожаром на Вавилова в Томске признали ЧС локального характера

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне городская комиссия по предотвращению и ликвидации ЧС признала ситуацию с пожаром в доме на Вавилова, 10 в Томске ЧС локального характера, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Заслушав доклад главы района Оксаны Рубцовой, члены комиссии признали пожар на ул. Вавилова локальной чрезвычайной ситуацией и приняли решение выделить 1,6 млн рублей из фонда по ликвидации ЧС на проведение детального инструментального обследования технического состояния сгоревшего дома.

Также решением комиссии главе района поручено подготовить обращение в адрес руководство СО РАН об участии в финансировании мероприятий по обследованию и восстановлению дома (напомним, 30 квартир дома являются имуществом РФ и находятся в пользовании ТНЦ СО РАН).

Департаменту городского хозяйства в целях обеспечения противопожарной безопасности Академгородка поручено организовать мероприятия по переподключению потребителей района к центральной системе водоснабжения.

Также сегодня в рамках утреннего селекторного совещания мэр Ивана Кляйн дал поручение подготовить письма в ресурсоснабжающие организации о приостановке начислений по сгоревшему дому с момента пожара до восстановления подачи ресурсов.

Сегодня вечером в 18.00 в Академлицее состоится встреча мэра Томска Ивана Кляйна и руководителей области с пострадавшими жителями, где им еще раз будут разъяснены дальнейшие действия по восстановлению дома, получению мер социальной поддержки и решению других насущных вопросов погорельцев.

Напомним, пожар в пятиэтажном доме на Вавилова, 10 произошел 27 сентября. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров.

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