В Томске впервые пройдет концерт колокольного звона

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 7 октября, в Томске на территории Богоявленского собора состоится Концерт колокольного звона «Звоны старого Томска», сообщает пресс-служба томской епархии.

В нём примут участие звонари из Новосибирска, Томска и Северска. Концерт проходит в рамках Первого томского фестиваля колокольного искусства. 6 октября в Богородице-Алексиевском монастыре и в Воскресенской церкви состоятся лекции и мастер-классы на тему звонарного искусства.

На самом концерте, 7 октября, в перерывах между звонами прозвучат старинные песни, наигрыши на старинных музыкальных инструментах (дуда, рожок, калюка, гармошка и т.д.). В концерте примет участие детская фольклорная студия «Жаворонки» и фолк-проект «Гать». Любой желающий сможет попробовать позвонить в колокола мобильной звонницы.

Территория Богоявленского собора (пл. Ленина, 7).

Вход свободный. Начало в 13:00.

Тэги/темы: