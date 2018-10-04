С октября томичи смогут напрямую улететь в Тюмень и Екатеринбург

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Со следующей субботы, 13 октября авиакомпания «Ямал» приступит к выполнению рейсов Томск - Тюмень и Томск – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба томского аэровокзала, рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам на самолете Bombardier.

Рейс Томск – Екатеринбург субсидируется администрацией Томской области в рамках государственной программы развития региональных рейсов. Субсидирование осуществляется из федерального бюджета (50 % субсидии) и бюджета Томской области (50% субсидии). Также благодаря федеральной и внутриобластной программам субсидирования администрацией Томской области поддерживаются 6 маршрутов (в Екатеринбург, Абакан, Барнаул, Каргасок, Новый Васюган, Стрежевой). Еще 4 маршрута (Тюмень, Новосибирск, Казань, Горно-Алтайск) поддерживаются из федерального бюджета и бюджетов других регионов.

Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а также на сайте авиакомпании и на сайтах продаж авиабилетов.



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