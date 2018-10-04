Томичам предлагают поделиться мнением по вопросам энергосбережения

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Мэрия Томска запустила опрос на тему рационального использования электроэнергии и других коммунальных ресурсов. Ответить на вопросы можно здесь.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, опрос проводится в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы», цель которой – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Томска. Одно из направлений программы – работа с населением.

Опрос, состоящий из девяти вопросов, позволит определить, какие методы энергосбережения знают и используют томичи, из каких источников они предпочитают получать информацию об энергосбережении, какие мероприятия в этом направлении организованы в многоквартирных домах, устраивает ли их температура батарей центрального отопления и др.

Результаты опроса будут учитываться в дальнейшей работе с населением Томска, которая включает разработку и размещение социальной рекламы и разъясняющей информации по энергосбережению, выпуск учебно-методических пособий, проведение городских творческих конкурсов и организацию тематических уроков в школах.

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