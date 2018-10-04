В Томской области выбрали лучшие организации по охране труда

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Областной конкурс «Лучшая организация по охране труда 2018 года» провел Департамента труда и занятости населения Томской области. Участие в нем приняли более 200 организаций, сообщает пресс-служба департамента.

Конкурс был разделен на несколько номинаций по числу работников: до 500 сотрудников, более 500 сотрудников и менее 100. Отдельно ввели номинацию для муниципальных образований. Эксперты оценивали условия труда на предприятиях, изучали статистики несчастных случаев и документацию по охране труда.

Лучшими организациями по охране труда в Томской области стали: ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Горсети», ОГБУ «Центр социальной адаптации города Томска». Лучшими муниципальными образованиями — Томск и Северск.

«Целью конкурса является привлечение внимание к важности вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучения и распространение передового опыта по внедрению систем управления охраной труда, повышения квалификации специалистов. Достижение нулевых показателей травматизма и профессиональной заболеваемости работников — важная стратегическая цель государственной политики в сфере охраны труда», — рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

По словам специалистов службы занятости, в 2017 году зафиксировано 344 несчастных случая на производстве в Томской области, что на 100 меньше, чем в 2014 году. Количество смертей на производстве за четыре года сократилось приблизительно вдвое.

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