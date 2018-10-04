Томскому перинатальному центру присвоили имя Ирины Евтушенко

Сегодня, 4 октября, состоялся митинг по случаю открытия мемориального горельефа Ирины Евтушенко на здании Томского перинатального центра, который с сегодняшнего дня носит ее имя, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Профессор Ирина Евтушенко — выдающийся томский врач, педагог и ученый. Ирина Дмитриевна возглавляла кафедру акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета, стояла у истоков создания в нашем регионе перинатального центра, в котором работала с первых дней — вначале научным руководителем, затем директором. В 2010-2016-х годах была депутатом, заместителем председателя Думы Томска, а в 2016-м избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Ирина Дмитриевна скончалась в сентябре прошлого года после тяжелой болезни.

Митинг завершился возложением цветов.

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