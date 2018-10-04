СИБУР принимает заявки на грант в рамках «Формулы хороших дел»

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2018 // Фото: Formula-hd.ru

Сегодня, 4 октября, СИБУР объявил о старте приема заявок на грантовые, межрегиональные и волонтерские проекты сотрудников в рамках единой благотворительной программы «Формула хороших дел», сообщает пресс-служба компании.

Важным нововведением этого года являются требования повышения прозрачности работы партнеров и грантополучателей со своими целевыми аудиториями и устойчивости реализуемых проектов.

По итогам анализа проектов и контрагентов, поддержанных в рамках предыдущих конкурсов программы, СИБУР определил приоритетные векторы развития, актуальные для большинства партнеров. Особое внимание в 2019 году будет уделено работе с конечными благополучателями — участниками проектов и волонтерами. Соответствующие требования были внесены в регламенты конкурсов региональных и межрегиональных проектов, формы заявки и отчетности. Обновленные документы опубликованы на сайте программы в разделе «Конкурс».

К участию в четвертом ежегодном конкурсе социально значимых проектов в регионах традиционно приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. С этого года действуют новые правила подачи заявки — оформление производится в электронном виде через личный кабинет на сайте программы www.formula-hd.ru.

Для заявителей межрегиональных проектов порядок подачи заявок остается прежним — заявку необходимо скачать, заполнить и направить по почте zayavka@formula-hd.ru Приоритетная задача всех направлений программы — развитие навыков и компетенций локальных партнеров для реализации собственных качественных и долгосрочных инициатив.

Темой третьего конкурса волонтерских проектов сотрудников СИБУРа станет «Семья, меняющая мир». Главная цель — вовлечение детей и других членов семьи в социально значимые преобразования.

Партнерами конкурса выступают сообщество женщин-лидеров WLForum и МОО «Союз отцов», представители которых примут участие в выборе победителей и станут наставниками для волонтерских команд.

По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, в том числе по регистрации личного кабинета на сайте программы, необходимо обращаться к ответственному секретарю конкурса по электронной почте info@formula-hd.ru или по тел. +7 495 777-55-00, доб. 4000.

Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru

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