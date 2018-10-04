Транспортная развязка ж/д станции Тайга — Томск готова на 91%

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Закончить работу над объектом планируют до 20 декабря 2018 года. Стоимость муниципального контракта составляет 260, 6 млн рублей. Однако, строители планируют завершить все работы до середины ноября, сообщает пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на зам.директора компании-подрядчика Захара Жусенко.

«С начала строительства объекта выполнен большой объем работ. В зоне, попадающей под строительство, снесены зеленые насаждения на площади 9 Га, построены 4 подпорные стенки по Богашевскому тракту, примыкающие к путепроводу общей длинной 235,1 м, произведен вынос кабельной канализации, промыта ливневки, устроены фундаменты шумозащитного экрана в районе площади Южной», — говорит и.о. заместителя мэра по капитальному строительству Александр СуходоловАлександр Суходолов.

Он также отметил, что все срубленные деревья, которые по закону принадлежали муниципалитету, были переданы нуждающимся томичам на дрова и для строительства. По заявкам районных администраций подрядчики доставили древесину нуждающимся.

Мэр Томска также поручил подрядчикам подключиться к решению вопросов, связанных с прокладкой новой лыжной трассы. В связи со строительством развязки на этом участке был изъят участок сложившейся лыжной трассы протяженностью 1,8 км. Здесь была учебная лыжня НИ ТПУ, проводились городские соревнования и трасса очень востребована томичами в зимний период. Управление по физической культуре и спорту уже начало работу и необходимые согласования с департаментом архитектуры и ландшафтной комиссией по определению трассировки для новой петли лыжни. Подрядчики высказали готовность после всех согласований помочь городу в обрезке поросли и грейдировании участка протяженностью порядка 700 м.

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