Жителя Нигерии выдворили из Томска

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФССП по Томской области

Житель Нигерии, прибывший из Африки в Россию на Чемпионат мира по футболу, отправлен на родину из-за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

После завершения серии игр и истечения законного срока пребывания в РФ (25 июля 2018), иностранец уклонился от выезда на родину, чем нарушил ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В середине сентября нелегал был обнаружен в ходе проведения плановых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, которые и обратились в суд с вопросом о выдворении иностранца.

За нарушение миграционного законодательства уроженца города Абуджа Федераративной Республики Нигерия оштрафовали на 2 000 рублей с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Из зала судебного заседания приставы доставили гражданина в спецприемник УВД. После возбуждения исполнительного производства о выдворении для мигранта были куплены билеты на самолет с конечным пунктом пребывания – Абуджа. Следующий шаг – доставление иностранца до пункта пропуска через государственную границу РФ и официальная передача пограничным органам. В данном случае пункт находился в аэропорту Домодедово.

Всего с начала 2018 года из Томской области выдворены более 180 иностранцев. Большая часть приходится на граждан Узбекистана - 128. Остальные граждане Таджикистана, Казахстана, Украины, КНР, Кызгыстана и Азербайджана. По два человека было отправлено в Грузию, Тукмению, Молдову, Беларусь, Армению. На приобретение билетов в текущем году потрачено около 2,5 млн рублей из средств федерального бюджета. Сейчас в специализированном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства находится 31 нелегальный мигрант. К отъезду на родину готовятся 6 человек (данным гражданам приобретены билеты для выезда на родину).

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