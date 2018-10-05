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Жители Томской области могут сэкономить на спутниковом ТВ

Томские новости, МТС, МТС спутниковое телевидение Жители Томской области могут сэкономить на спутниковом ТВ

МТС запускает новую акцию «Полгода за полцены», которая действует в Томске и всех районах области при подключении к Спутниковому ТВ МТС и доступна клиентам с начала октября 2018 года.

В рамках акции «Полгода за полцены» при подключении к Спутниковому ТВ МТС абонент может приобрести:

• Полный комплект оборудования за 3590 рублей;
• Более 210 ТВ-каналов в течение месяца — бесплатно; в течение пяти месяцев — со скидкой 50%.

Комплекты по специальной цене можно приобрести в Розничной сети МТС, на сайте, а также через независимых сертифицированных дилеров и агентов.

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