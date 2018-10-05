Жители Томской области могут сэкономить на спутниковом ТВ

5 октября 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС запускает новую акцию «Полгода за полцены», которая действует в Томске и всех районах области при подключении к Спутниковому ТВ МТС и доступна клиентам с начала октября 2018 года.

В рамках акции «Полгода за полцены» при подключении к Спутниковому ТВ МТС абонент может приобрести:

• Полный комплект оборудования за 3590 рублей;

• Более 210 ТВ-каналов в течение месяца — бесплатно; в течение пяти месяцев — со скидкой 50%.

Комплекты по специальной цене можно приобрести в Розничной сети МТС, на сайте, а также через независимых сертифицированных дилеров и агентов.

Тэги/темы: