С декабря в Томск впервые будет ходить поезд казахстанского формирования

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

«Российские железные дороги» (РЖД) и «Казахстан темир жолы» (КТЖ) с 9 декабря вводят новый поезд по международному маршруту Томск-Караганда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы РЖД.

Поезд N363/364 будет ходить один раз в двое суток, на маршруте будут работать два состава: один — российского формирования, второй — казахстанского.

Между Томском и Карагандой предусмотрено около 40 промежуточных остановок, в том числе в российских городах Новосибирске, Барнауле, казахстанских Павлодаре, Экибастузе и столице Астане.

Курсировать поезд будет, как минимум, до конца мая 2019 года.

Общее время в пути составит 1 сутки и 15 часов, расстояние — 1,67 тыс. км, средняя маршрутная скорость — 43 км/ч.

Города, через которые будет проходить новый поезд, связывают четыре авиамаршрута. В предстоящем зимнем сезоне самолеты из Новосибирска будут летать в Томск с частотой 3 рейса в неделю (S7), в Астану — ежедневно (Air Astana). Между Астаной и Павлодаром самолеты будут летать с частотой 13 рейсов в неделю (Air Astana, SCAT, Qazaq Air). Авиарейсы из Томска в Барнаул с вводом зимнего расписания отменяются.

Кроме того, в зимнем расписании сохраняется международный поезд из Томска в Восточный Казахстан. Поезд проходит через Новосибирск, Барнаул и казахстанский Усть-Каменогорск. Конечная точка маршрута — город Риддер (бывший Лениногорск). Поезд продолжит курсировать один раз в два дня. Конкуренцию ему составляет авиарейс из Новосибирска в Усть-Каменогорск (S7) с частотой 3 раза в неделю.

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