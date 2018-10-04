Пятилетний мальчик погиб в ДТП на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 4 октября, на трассе Камаевка — Асино — Первомайское произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок и пострадала женщина-пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 19.20 на 30 километре трассы. Здесь 28-летняя женщина-водитель Opel Astra сбила двух пешеходов, переходивших дорогу.

В результате ДТП 5-летний мальчик-пешеход погиб, 27-летняя женщина-пешеход с травмами госпитализирована. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, за границами села Ягодное. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешеходов не было.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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