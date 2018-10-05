В Томской области подготовили подъездные пути к будущему понтонному мосту через реку Яя

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Областное ДРСУ подготовило подъездные пути общей протяженностью около 900 метров к месту расположения будущего понтонного моста через реку Яя в Зырянском районе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Дорожники расчистили от мелколесья стройплощадку и построили песчано-щебеночное полотно высотой около одного метра. На следующей неделе планируется поставка 16 железобетонных плит под установку двух кранов, с помощью которых будет производиться разгрузка понтонов.

Предполагается, что до конца октября Самусьский судостроительно-судоремонтный завод завершит изготовление понтонов. Затем специалисты завода совместно с дорожниками в течение трех дней установят наплавную конструкцию, заякорят ее и скорректируют подъездные пути под аппарель.

Наплавной мост будет состоять из двух секций по 25 метров каждая. Его общая ширина составит 4,5 метра, а грузоподъемность — 60 тонн. Движение транспорта через мост будет односторонним — для этого с каждой стороны реки смонтируют светофоры.

Обслуживать понтоны будет областное ДРСУ. На время прохождения паводковых вод конструкцию демонтируют.

Решение о наведении понтонного моста через реку Яя в районе села Больше-Дорохово Зырянского района принято в связи с аварийным состоянием моста, обеспечивающего транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром. После проведенного обследования на данном участке введено ограничение для движения большегрузов общей массой более 15 тонн.

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