Томичи смогут провериться на риск тромбоза

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томской области открыта регистрация участников социальной акции «День МНО», сообщает пресс-служба обладминистрации.

МНО (международное нормализованное отношение) — жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов.

Социальная акция «День МНО» пройдет 12 октября в 25 городах РФ и 40 медучреждениях при поддержке Российского кардиологического общества. Она приурочена к Всемирному дню тромбоза.

В Томске желающих провериться на риск тромбоза примут с 9 до 14 часов в консультативно-диагностическом центре НИИ кардиологии (ул. Красноармейская, 126/1).

Участники акции пройдут бесплатный экспресс-тест на уровень свертываемости крови и проконсультируются со специалистом. Предварительная запись открыта на www.mnoportal.ru и по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

Пациентам, принимающим антикоагулянты, нужно проверять уровень МНО минимум раз в месяц. По результатам анализа доктор сохраняет или корректирует назначенную дозу препарата. Неправильная доза может привести к тяжелым последствиям (кровотечение или образование тромбов).

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