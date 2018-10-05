До 5 ноября в центре Томска частично ограничат движение

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске до 24.00 5 ноября частично ограничат движение транспорта на кольце у здания «1 000 мелочей», сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что движение будет затруднено на пересечении пр.Ленина и пер.Батенькова. На указанном участке улично-дорожной сети ООО ГК «Гранит» проводит работу по замене бордюров по периметру цветочной клумбы на транспортном кольце.

Обновление клумбы предусмотрено проектом «Капитальный ремонт тротуаров проспекта Ленина (5-й этап) от пер.Батенькова до пл. Ленина».

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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