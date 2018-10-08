Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 6 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 15-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала и ФК «Сибирь» (Новосибирск), сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече удалось открыть только на 72-й минуте матча. После подачи с углового Алексей Шумских наносил удар головой в дальний угол, мяч попал в штангу, отскочил к Айдару Лисинкову и тот послал его в ворота гостей — 1:0. Однако на 84-й минуте Максим Васильев сравнял счет дальним ударом.

В результате матч закончился со счетом 1:1. Следующий матч томская команда также проведет на своем поле 13 октября, где встретится с ФК «Сочи».

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